Испания

Футболист парагвайской сборной Мигель Альмирон заинтересован сделать новый шаг в своей карьере.

Даниэль Кампос — агент 26-летнего футболиста сборной Парагвая Мигеля Альмирона — в интервью парагвайской радиостанции Futgol 970 рассказал о возможном сценарии развития карьеры игрока английского Ньюкасла. Его слова приводит ресурс Goal.com.

"Темпы развития Мигеля в Ньюкасле и Парагвае были превосходными. Если бы не пандемия, он был бы уже в другом месте. Возможно, он хотел бы играть за команду, у которой много владения мячом. Вполне возможно, что в июне он совершит качественно новый прыжок", — считает агент.

В качестве потенциального покупателя для своего футболиста Кампос называет мадридский Атлетико: "Атлетико Мадрид наблюдал за Мигелем Альмироном, но предложения не поступало. Когда все вернется в норму, можно будет вернуться к этому варианту. Мы поддерживаем контакт с людьми Атлетико, в частности — с президентом, но ничего официального. Еще до своего отъезда из Ньюкасла Альмирон уже был в поле зрения клуба. Мигель — игрок, который идеально вписывается в систему Диего Симеоне".

Преградой на пути трансфера может стать высокая сумма отступных, которую прописали в контракте с игроком "сороки" (трансфер из американской Атланты обошелся клубу в 24 млн евро — под данным Transfermarkt), о чем сообщает агент Альмирона: "Скорость информации в социальных сетях допускает появление многих вещей, которые не соответствуют действительности. Меня не шокирует то, что Мигель интересует разные большие команды. Правда в том, что все это — область предположений. Мы должны увидеть, сможет ли Ньюкасл избежать борьбы за вылет. В то же время, сумма отступных Мигеля очень высока".

Парагваец 10 раз играл за Ньюкасл в этом сезоне, забив один гол и сделав три результативные передачи.

Ближайший матч "сорок" запланирован на субботу, 21 ноября. Команда Стива Брюса будет принимать Челси в Премьер-лиге.