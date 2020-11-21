Немецкий защитник в будущем хотел бы выступать за "красных дьяволов".
Никлас Зюле, getty images
21 ноября 2020, 11:28
Никлас Зюле мечтает в будущем перейти в Манчестер Юнайтед, сообщает немецкое издание Bild.
Источник утверждает, что "красные дьяволы" могут обратить внимание на игрока из-за проблем в обороне.
В сезоне-2019/20 Никлас из-за травмы провел лишь восемь матчей в Бундеслиге и отличился одним ассистом.
Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед возобновил интерес к защитнику Реала Рафаэлю Варану.