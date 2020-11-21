"Шпоры" уверенно справились с Ман Сити.
ЖОЗЕ МОУРИНЬО И ПЕП ГВАРДИОЛА, GETTY IMAGES
21 ноября 2020, 21:46
В рамках девятого тура АПЛ Тоттенхэм дома оказался сильнее Манчестер Сити (2:0).
Для главного тренера "шпор" Жозе Моуринью эта победа стала знаковой. Он впервые сумел обыграть команду Пепа Гвардиолы дважды подряд. Второго февраля, в первом матче, Тоттенхэм также выиграл.
Между собой специалисты встречались 24 раза. У Моуринью семь побед над Гвардиолой и 11 поражений.
Стоит отметить, что после этого поединка Тоттенхэм на время возглавил таблицу АПЛ. Манчестер Сити занимает 10-е место.