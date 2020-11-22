Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч девятого тура АПЛ между Лидсом и лондонским Арсеналом.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета решил вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга на позицию центрального нападающего. Поэтому другому форварду Александру Ляказетту на нашлось места в стартовом составе "канониров" на матч против Лидса. Вместо него с первых минут сыграет Джо Уиллок.

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Филлипс — Алиоски, Клих — Рафинья, Бэмфорд, Харрисон

Запасные: Касилья, Стрюйк, Дэвис, Поведа, Робертс, Кошта, Родриго

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Габриэль, Тирни — Себальос, Джака — Пепе, Уиллок, Виллиан — Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Мустафи, Сака, Мэйтленд-Найлз, Ляказетт, Нельсон, Нкетиа

Матч Лидс — Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.