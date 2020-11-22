Команда Моуриньо добыла важную победу.
Тоттенхэм - Манчестер Сити, Getty Images
22 ноября 2020, 18:29
В рамках девятого тура АПЛ Тоттнхэм на своем поле обыграл Манчестер Сити (2:0).
За хозяев голами отметились Сон и Ло Чельсо. Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Тоттенхэм — Манчестер Сити 2:0
Голы: Сон, 5, Ло Чельсо, 65
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд (Родон, 81), Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Моура, 73), Ндомбеле (Ло Чельсо, 64), Сон — Кейн.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу — Де Брюйне, Родри, Силва (Фоден, 72) — Марез (Стерлинг, 71), Габриэль Жезус, Торрес.
Предупреждения: Сиссоко, Кейн — Диаш, Торрес.