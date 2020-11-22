Англия

Футболисты хорошо ладят между собой.

Нападающий английского Ливерпуля Роберто Фирмино оценил уровень другого форварда команды Диогу Жоты и атакующей линии в целом.

"Я привык к тому, что место в старте Ливерпуля не дается просто так. У нас отличная команда. Появился Жота — классный парень и футболист. Мы усердно трудимся всю неделю, а затем тренер решает, кто выйдет в старте. У меня нет соперничества с Жотой".

"У Ливерпуля великолепная атакующая линия. В этом сезоне она стала еще лучше. Это показывает статистика. Я тренируюсь и делаю то, что просит меня тренер. Это моя рабочая философия", — цитирует Фирмино Liverpool Echo.