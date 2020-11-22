Подопечные Марсело Бьелсы не использовали ряд голевых моментов, довольствуясь лишь ничьей по итогам поединка (0:0).
лидс - арсенал, getty images
22 ноября 2020, 20:25
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Лидс — Арсенал 0:0
Лидс: Меслие — Эйлинг (Родриго, 70), Кох, Купер, Алиоски — Филлипс — Клих, Даллас — Рафинья, Бэмфорд, Харрисон (Поведа, 80)
Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Габриэль, Тирни — Себальос, Джака — Пепе, Уиллок (Сака, 57 (Мэйтленд-Найлз, 90+3)), Виллиан (Нельсон, 46) — Обамеянг
Предупреждения: Даллас, Купер, Филлипс
Удаление: Пепе, 51 (неспортивное поведение)