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Лидс — Арсенал 0:0

Лидс: Меслие — Эйлинг (Родриго, 70), Кох, Купер, Алиоски — Филлипс — Клих, Даллас — Рафинья, Бэмфорд, Харрисон (Поведа, 80)

Арсенал: Лено — Бельерин, Холдинг, Габриэль, Тирни — Себальос, Джака — Пепе, Уиллок (Сака, 57 (Мэйтленд-Найлз, 90+3)), Виллиан (Нельсон, 46) — Обамеянг

Предупреждения: Даллас, Купер, Филлипс

Удаление: Пепе, 51 (неспортивное поведение)