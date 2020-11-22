Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Лестер.

Ливерпуль примет Лестер на своем поле в рамках поединка девятого тура чемпионата Англии. Юрген Клопп доверил место в стартовом составе Милнеру и Фабиньо. Оба полузащитника сыграют в обороне.

Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Кейта — Жота, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Цимикас, Филлипс, Уильямс, Кларксон, Минамино, Ориги.

Лестер: Шмайхель — Фофана, Эванс, Фухс — Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон — Мэддисон, Барнс — Варди.

Запасные: Уорд, Морган, Томас, Ундер, Чаудхери, Прат, Ихеаначо.

Матч Ливерпуль — Лестер начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.