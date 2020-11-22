Англия
22 ноября 2020, 23:10
Ливерпуль разобрался с Лестером и сумел догнать Тоттенхэм
Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча 9-го тура АПЛ, в котором коллектив Юргена Клоппа сумел обыграть прямого конкурента.
Ливерпуль — Лестер, фото getty images/ football.ua
22 ноября 2020, 23:10
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Ливерпуль — Лестер 3:0
Голы: Эванс, 21 (авт.), Жота, 41, Фирмино, 86
Ливерпуль: Алиссон — Милнер, Фабиньо, Матип, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Кейта (Уильямс, 54) — Жота (Ориги, 88), Фирмино, Мане (Минамино, 89).
Лестер: Шмайхель — Фофана, Эванс, Фукс (Ундер, 62) — Джастин, Тилеманс, Менди, Олбрайтон — Мэддисон, Барнс (Прат, 62) — Варди.
Предупреждения: Джастин, Менди.