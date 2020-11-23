Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.

Воскресную часть противостояний в рамках девятого тура английской Премьер-лиги начинала игра в столице Великобритании, в которой Фулхэм и Эвертон сумели покуражиться, оформив пять забитых голов на обе команды. Подопечные Карло Анчелотти вернулись к победам на фоне четырех кряду неудач, и уже вновь твердо намерены войти в потенциальную зону еврокубков во время матчей следующего уик-энда.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Фулхэм — Эвертон 2:3

Голы: Рид, 15, Лофтус-Чик, 70 — Калверт-Льюин, 1, 29, Дукуре, 35

Нереализованный пенальти: Кавалейру, 68 (мимо)

Фулхэм: Ареола — Айна, Андерсон, Адарабиойо, Робинсон — Лемина (Замбо, 69), Рид, Кавалейру, Кирни (Мтирович, 58), Лукман — Рид (Лофтус-Чик, 58)

Эвертон: Пикфорд — Динь, Кин, Мина, Годфри — Ивоби, Аллан, Дукуре, Ришарлисон (Сигурдссон, 76), Родригес (Дэвис, 74) — Калверт-Льюин

Предупреждения: Рид, Робинсон