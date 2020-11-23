Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко не мог помочь лондонскому Вест Хэму в решении турнирных задач во время проведения поединка с одним из главных аутсайдеров АПЛ, по состоянию на момент начала девятого тура. Однако подопечные Дэвида Мойеса, пусть и не без труда, но сумели справиться с неуступчивым в родных стенах Шеффилд Юнайтед (1:0), после чего "молотобойцы" продвинулись в сторону лидирующей группы команд.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча





Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм 0:1

Гол: Алле, 56

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Болдок, Лоу, Башем (Ландстрем, 76), Ампаду (Робинсон, 62) — Берге, Флек, Норвуд (Брюстер, 65), Иган — Макголдрик, Макберни.

Вест Хэм: Фабианьски — Масуаку, Крессуэлл, Бальбуэна, Цоуфал — Форнальс (Лансини, 76), Соучек, Боуэн, Райс, Огбонна — Алле.