Англия

Игроки положительно отнеслись к подобной инициативе Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

Заместитель главы Ассоциации профессиональных футболистов Англии (ПФА) Саймон Баркер заявил, что действующие игроки поддерживают идею запрета игры головой на тренировках, которую ПФА выдвинула на прошлой неделе.

"Мы встречались с действующими футболистами, и они полностью поддерживают нашу инициативу. Игроки хотят, чтобы мы занялись этим вопросом и работали с руководящими органами в этом направлении, как и со многими другими проблемами", — приводит слова Баркера Sky Sports.

Напомним, что не так давно ПФА предложила уменьшить количество игры головой на тренировках команд. Ассоциация аргументирует это тем, что многократные удары головой по мячу негативно сказываются на здоровье футболистов, могут приводить к деменции и другим неврологическим заболеваниям.

По данным совместного исследования ПФА и благотворительного фонда FIELD, проведенного в 2019 году, футболисты умирают от неврологических заболеваний в 3,5 раза чаще, чем обычные люди.

Также ПФА приводит много примеров бывших футболистов, которые страдают от деменции. В частности, деменцией болеет легендарный футболист МЮ Бобби Чарльтон, а чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Ноби Стайлз умер от этого заболевания.