Англия

Испанский коуч уверен, что форвард Тоттенхэма решит проблемы "горожан" с плохой реализацией.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн попал в сферу интересов Манчестер Сити, главный тренер которого Хосеп Гвардиола лично хочет видеть англичанина частью своей команды. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, во время подписания нового контракта с "горожанами" испанский специалист попросил руководство клуба рассмотреть возможность трансфера 27-летнего англичанина, когда в процессе переговоров зашла речь о возможных вариантах усиления состава.

Манчестер Сити в текущем сезоне испытывает проблемы с реализацией, что непосредственно связано с отсутствием травмированного Серхио Агуэро. Поскольку контракт аргентинца с Ман Сити рассчитан до конца текущего сезона, "горожане" вынуждены начать поиски на трансферном рынке нового центрфорварда.

В текущем сезоне Харри Кейн провел в футболке Тоттенхэма 15 поединков, в которых он забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.