Англия

Микель Артета хочет, чтобы юный форвард продолжил выступления на Эмирейтс.

Нападающий Фоларин Балоган в ближайшее время может поставить подпись под новым соглашением с Арсеналом.

Как сообщает The Athletic, руководство "канониров" возобновило переговоры с 19-летним уроженцем Нью-Йорка о продлении контракта, поскольку этого футболиста лично хочет видеть в своей команде главный тренер Микель Артета.

Напомним, будущее Балогана оказалось под вопросом после сорвавшихся переговоров по новой сделке. После этого Арсенал отклонил предложение Брентфорда на сумму около 5 миллионов фунтов. Аналогичная история произошла и с предложением от Шеффилд Юнайтед.

Тем не менее, в начале этого сезона Артета включил юного центрфорварда в заявку первой команды, а сейчас "канониры" ведут переговоры о продлении контракта с Фоларином Балоганом, ведь нынешнее его соглашение рассчитано до лета 2021 года.