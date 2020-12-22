Англия

Football.ua рассказывает историю о перспективном игроке, который не смог раскрыть талант из-за ужасного стечения обстоятельств.

Дариус Уолдрон попал в академию Ливерпуля в 12 лет. Но, как и многие другие, он не смог реализовать свою футбольную мечту. Теперь он хочет помочь достичь успехов подобным себе детям.

Вы приходите на тренировку, одеваете форму, щитки, гетры, бутсы, выполняете одни и те же упражнения и находитесь в одной и той же команде. У вас нет поддержки от родителей, нет рядом отца, способного воспитать, и родного дома, наконец. Вы не на своем месте. Это факторы, которые способствуют успешной жизни без преступности.

После тренировки вы обязаны проделать длинный путь из Киркби в Мосс-Сайд, чтобы застать свою маму с бутылкой алкоголя в руке. Она борется с алкогольной зависимостью и депрессией, а вы укладываете ее спать. И все это в девять лет.

Такова жизнь Дариуса Уолдрона, которого в свою академию пригласил Ливерпуль, когда ему было 12 лет. Дариус – один из тех детей, кто не успевал в учебе, а его проблемы абсолютно никого не интересовали. И его история важна для рассказа — как и истории всех других, таланты которых часто хоронят. Нужно понимать, кто эти парни как личности, а не просто давать им прозвища “очередной нераскрывшийся талант”.

Дариус прошел путь от тренировок с Филиппе Коутинью в 2015 году до тюремного заключения. Постоянные домашние скандалы с матерью отвлекали его от футбола, поэтому он проигрывал конкуренцию другим детям в футбольной школе, у которых была поддержка родителей.

“Моя мать боролась с алкоголем, и я часто вспоминаю, как мне приходилось поднимать ее с пола, укладывать в постель и тому подобное, а на следующий день я шел в школу. Ко всему этому я регулярно посещал тренировки, а после играл за свою команду по субботам”, — вспоминает Дариус.

“Когда я подписал контракт с Ливерпулем, я не плохо обращался с мячом. Я был высоким и сильным. Но, к сожалению, я подвергался насмешкам со стороны окружающих и даже дома. В то время приходилось иметь дело с большим давлением со стороны. Я чувствовал, что в академии Ливерпуля тренера всем одинаково доверяют и у меня была игровая практика”.

“Я дружил с парнями, у которых была поддержка со стороны семьи. Ко многим приезжали родители на тренировку после работы. Я же думал, что справлюсь в одиночку”.

Дариус узнает о прелестях семейной жизни, когда Ливерпуль определит его к приемной семье. Помимо этого, клуб платил футболисту стипендию, чтобы он мог потратить ее на мелкие расходы.

“Я жил в районе Тэллентс, а они на окраине Ливерпуля. В моем формировании новые родители сыграли большую роль. В той семье уже были дети, которые оказывали мне поддержку, приняли за родного брата. Это было фантастическое время. Для меня было важно иметь родителей. Выражаю им свою благодарность за помощь”.

Дариус мечтал играть на профессиональном уровне и в 2015 году Ливерпуль его отпустил. Парень переехал в Нью-Йорк, где вступил на обучение в Манхэттенский колледж, отказавшись от предложения учиться в Клемсоне. Однако это было неправильным решением. Уже вскоре он вернулся в Англию, жил в Манчестере, играл в любительских клубах и подрабатывал разнорабочим.

В сентябре 2017 года его жизнь изменилась раз и на всегда. Дариус поехал праздновать день рождение своего друга в один из манчестерских клубов.

“Около часа ночи мы еще были в ночном клубе. Я сам не пью, не был в алкогольном или наркотическом опьянении, было темно. Потом включили свет. Мы вышли на улицу, а там около 20 полицейских машин. Сразу понятно стало, что что-то произошло. Мы стояли там пять минут, пытаясь понять, что происходит. А потом какие-то люди начали выбегать из ниоткуда, гоняясь друг за другом. Мы не знаем, что происходит. А потом бутылка бутылка летит в голову моего друга, и он падает, весь окровавленный”.

Дариус не знал, что в клубе кого-то пырнули ножом и поэтому приехала полиция. Парень, футболка которого была заляпана кровью, погнался за толпой а затем был арестован по подозрению в убийстве. Он был оправдан, но затем снова обвинен по подозрению в драке. Судебный процесс был длительным, но во время него бывший футболист начал стажировку в манчестерской хостинговой компании UK Fast.

Ему посоветовали признать себя виновным, поскольку ему вряд ли грозило лишение свободы, учитывая, что он ранее не был судим. Однако он получил 30 месяцев тюрьмы и отсидел 10 из них.

“Все было словно во сне. Внезапно я просыпаюсь в камере на двухъярусной кровати. Меня посадили в одну камеру с людьми, которых я совершенно не знал. Я не был в курсе, из-за чего они там оказались. Помню, сидел с парнем из Манчестера. Он был ниже меня и я мог бы себя защитить в случае необходимости. Его звали Джейк. Ему было 23 года, примерно столько же, сколько мне. Он был причастен к двум покушениям на убийство, поставке наркотиков и нанесению ножевых ранений. Он мне часто помогал в адаптации, я не знал, как заказывать еду и прочее”.

Дариус записывался на разные курсы в тюрьме, но вскоре его перевели в ужасное место – НМР Risley. Это тюрьма, в камерах которой стоял тошнотворный запах, а стены были облеплены навозом. Фил Роско, руководитель отдела образования и социальной защиты Ливерпуля в академии, посещал его в тюрьме. Он подбадривал Дариуса, как это делали руководители компании UK Fast, на которую он до сих пор работает. Также Уолдрон выступает за клуб Рэмсботтом в Северной Премьер-лиге.

Дариус женился, ждет ребенка и посещает футбольные академии, рассказывая о своей непростой истории. Его мечта о большом футболе была разбита, но он хочет, чтобы молодежь знала, что надежду можно найти даже после самых мрачных и пугающих моментов.

Источник: Independent