Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.
Вулверхэмптон — Саутгемптон, Getty Images
24 ноября 2020, 06:23
В рамках заключительного поединка девятого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон принимал на своем поле Саутгемптон.
Агрессивная игра хозяев на контратаках в первом тайме не привела команду Нуну Эшпириту Санту к должному результату в первом тайме, а после перерыва "волки" пропустили в результате точного удара Тео Уолкотта на 58-й минуте. Впрочем, давление со стороны хозяев поля оказалось достаточным для ухода от поражения в начале заключительной четверти игрового часа благодаря голу Педру Нету.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:1
Голы:
Нету, 75 — Уолкотт, 58
Вулверхэмптон:
Руй Патрисиу — Аит-Нури, Килман, Дендонкер, Боли, Семеду — Моутиньо, Рубен Невеш (Нету, 70) — Поденсе (Витинья, 85), Хименес, Траоре.
Саутгемптон:
Маккарти — Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг (Диалло, 90), Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо (Лонг, 79) — Уолкотт, Адамс.
Предупреждения: Рубен Невеш, Траоре
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