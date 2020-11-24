Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.

В рамках заключительного поединка девятого тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон принимал на своем поле Саутгемптон.

Агрессивная игра хозяев на контратаках в первом тайме не привела команду Нуну Эшпириту Санту к должному результату в первом тайме, а после перерыва "волки" пропустили в результате точного удара Тео Уолкотта на 58-й минуте. Впрочем, давление со стороны хозяев поля оказалось достаточным для ухода от поражения в начале заключительной четверти игрового часа благодаря голу Педру Нету.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

Вулверхэмптон — Саутгемптон 1:1Нету, 75 — Уолкотт, 58Руй Патрисиу — Аит-Нури, Килман, Дендонкер, Боли, Семеду — Моутиньо, Рубен Невеш (Нету, 70) — Поденсе (Витинья, 85), Хименес, Траоре.Маккарти — Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг (Диалло, 90), Уорд-Праус, Ромеу, Дженепо (Лонг, 79) — Уолкотт, Адамс.Предупреждения: Рубен Невеш, Траоре.