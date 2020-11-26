Англия

"Канониры" намерены подписать атакующего полузащитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Арсенал испытывает трудности с построением атак ввиду отсутствия креативного полузащитника, поэтому лондонский клуб намерен решить данную проблему уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" рассматривают сразу несколько вариантов усиления позиции атакующего хавбека, среди которых Доминик Собослаи из Зальцбурга, Хуссем Ауар из Лиона, а также Кристиан Эриксен, на которого не рассчитывает главный тренер Интера Антонио Конте.

Впрочем, по информации источника, 28-летний датчанин не является приоритетной целью Арсенала. Руководство лондонской команды предпочитает подписать либо Собослаи, у которого в контракте прописана клаусула 25 миллионов евро, либо Аура, который был главной трансферной целью Арсенала минувшим летом.

Отметим, ранее появлялась информация, что владелец "канониров" Стэн Кронке и его компания Kroenke Sports Enterprises готовы инвестировать в клуб больше денег, чтобы оформить трансфер Доминика Собослаи.

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