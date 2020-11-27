Англия

Футболист не готов продолжать карьеру в таком клубе.

Бывший нападающий Лестера и других клубов Ахмед Муса заявил, что не стал бы подписывать контракт с английским Шеффилд Юнайтед даже в случае конкретного предложения.

"Я не знаю, откуда взялась история про мой потенциальный переход в Шеффилд Юнайтед. Я не обращаю внимания на слухи и сплетни. При всем уважении к Шеффилду, хочу играть на топ-уровне. Исключительно. Я уехал из Саудовской Аравии только с целью найти себе большой европейский клуб. Это моя цель".

"Сейчас я продолжаю поддерживать форму. Главное желание — бросить вызов самому себе на высшем клубном уровне, так и на уровне национальной сборной.", — сказал Муса в интервью ВВС.

Отметим, что 28-летний форвард покинул арабский Аль-Наср в октябре 2020 года. СМИ приписывает интерес к нигерийцу со стороны и других английских клубов.

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