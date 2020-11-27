Англия

Дорогостоящий ивуариец пользуется большим авторитетом в раздевалке.

Фланговый нападающий Николя Пепе своими яркими выступления за Лилль убедил Арсенал потратить на его трансфер 80 миллионов евро летом 2019 года, однако на данном этапе ивуариец не оправдывает вложенные в него средства.

Несмотря на это, как сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, руководство "канониров" по-прежнему рассчитывает на Пепе и не рассматривает вариант с его продажей.

В стане лондонского клуба сосредоточены на том, чтобы извлечь из 25-летнего футболиста максимум пользы в предстоящие годы. Также отмечается, что у Пепе отличные взаимоотношения с партнерами по команде, а в раздевалке он пользуется большим авторитетом.

В текущем сезоне ивуарийский вингер провел в футболке Арсенала 14 поединков, в которых он забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Большинство этих матчей Николя начинал на скамейке запасных.