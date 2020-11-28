Англия

Контракт австрийца с Баварией рассчитан до конца текущего сезона.

Слухи по поводу возможного ухода защитника Давида Алабы из Баварии продолжают набирать обороты, поскольку переговоры о продлении истекающего в конце текущего сезона контракта по-прежнему не завершились никаким успехом.

После появления информации о том, что 28-летний австриец не будет подписывать новое соглашение с действующим чемпионом Германии, большой интерес к игроку стали проявлять многие европейские топ-клубы, в числе которых назывались Реал, Ювентус и ПСЖ.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в подписании Алабы также заинтересован Челси. Агент футболиста Пини Захави планирует начать переговоры с руководством "пенсионеров" уже в январе 2021 года, когда появится возможность заключить между клубом и игроком предварительное соглашение.

В текущем сезоне Давид Алаба провел в футболке мюнхенского гранда 12 поединков во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал один ассист.

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