Германия

Судьба австрийского защитника в Мюнхене остается под большим вопросом.

Австрийский защитник мюнхенской Баварии Давид Алаба продолжает безуспешно вести переговоры со своим клубом о возможном продлении контракта.

Как сообщает ресурс Goal.com отец футболиста Джордж Алаба заявил, что его сын "все больше разочаровывается в сложившихся отношениях с клубом".

На счету игрока уже 396 матчей за мюнхенскую команду с момента подписания контракта в конце июня 2011 года, в которых австриец забил 32 гола и отдал 49 результативных передач.

Напомним, что в недавнем der Klassiker с дортмундской Боруссией Алабе удалось установить рекорд немецкой Бундеслиги по количеству выигранных матчей среди защитников, а его команда обыграла принципиальных соперников со счетом 3:2, в частности, благодаря забитому футболистом мячу перед перерывом.

Боруссия Д — Бавария 2:3 Видео голов и обзор матча

Ближайший матч, в котором Давид Алаба сумеет принять участие — домашняя игра сборной Австрии игра в рамках Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии, которая запланирована на воскресенье, 15 ноября. Начало в 21:45 по киевскому времени.