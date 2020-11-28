Система VAR не позволила Ливерпулю повести в счете в матче против Брайтона.
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28 ноября 2020, 15:45
В поединке десятого тура чемпионата Англии форвард Ливерпуля Мохамед Салах поразил ворота Брайтона, однако гол египтянина отменили.
Система VAR зафиксировала у нападающего миллиметровый офсайд: ближе к воротам Брайтона, чем последний защитник, оказался кончик пальца Салаха.
Стоит отметить, что мог повести в счете в первом тайме и Брайтон, но Нил Мопе не реализовал пенальти.
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