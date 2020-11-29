Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

Действующие чемпионы Англии не смогли совладать с напряженным календарем после завершения паузы на матчи национальных сборных, в результате чего допустили осечку в гостевой игре против Брайтона (1:1), которая стала для подопечных Юргена Клоппа уже четвертой в нынешнем сезоне.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Брайтон — Ливерпуль 1:1

Голы: Гросс, 90+3 (с пенальти) — Жота, 60.



На 20-й минуте Мопе (Брайтон) не реализовал пенальти (промах).

Брайтон: Райан — Уайт, Данк, Уэбстер — Велтман, Биссума, Гросс, Марч — Коннолли (Лаллана, 63 (Джаханбахш, 71)) — Уэлбек, Мопе (Троссард, 25).

Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс (Хендерсон, 46), Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Милнер (Джонс, 74), Вейналдум — Минамино, Фирмино, Жота — Салах (Мане, 64).

Предупреждения: Велтман, Уайт — Алиссон.