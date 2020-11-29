Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

"Клинки" отправлялись на очередной гостевой поединок с чувством безнадежного ожидания разжиться хоть каким-нибудь количеством очков, однако уже в девятый раз в этом сезоне были вынужден покинуть пределы поля с поражением на своем счету. На этот раз, Шеффилд Юнайтед был добит точным ударом Конора Галлахера еще в начале первого тайма.



Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Вест Бромвич — Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Галлахер, 13

Вест Бромвич: Джонстон — Бартли, Иванович, Ферлонг, Аджайи — Матеус Перейра, Галлахер, Робинсон (Робсон-Кану, 65), Сойерс, Таунсенд (Филлипс, 75) — Грант (Кровинович, 75).

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Лоу, Башем, Иган, Болдок — Берге, Флек, Берк (Муссе, 74), Норвуд (Брюстер, 54), Брайан (Ландстрем, 63) — Макберни.

Предупреждения: Иванович, Перейра — Норвуд, Берг, Иган.