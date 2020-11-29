Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч десятого тура АПЛ между лондонскими Челси и Тоттенхэмом.

Атакующий полузащитник Челси Хаким Зийех, который остался в запасе "синих" в матче Лиги чемпионов, вернулся в стартовый состав команды. Так, марокканец сыграет в дерби с Тоттенхэмом с первых минут.

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех, Абрахам, Вернер

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Пулишич, Хаверц, Жиру

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ндомбеле, Сон Хын Мин — Кейн

Запасные: Харт, Санчес, Дэвис, Ло Чельсо, Бэйл, Моура, Винисиус

Матч Челси — Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.