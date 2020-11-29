Стали известны стартовые составы команд на центральный матч десятого тура АПЛ между лондонскими Челси и Тоттенхэмом.
хаким зийех, getty images
29 ноября 2020, 17:45
Атакующий полузащитник Челси Хаким Зийех, который остался в запасе "синих" в матче Лиги чемпионов, вернулся в стартовый состав команды. Так, марокканец сыграет в дерби с Тоттенхэмом с первых минут.
Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех, Абрахам, Вернер
Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Пулишич, Хаверц, Жиру
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн, Ндомбеле, Сон Хын Мин — Кейн
Запасные: Харт, Санчес, Дэвис, Ло Чельсо, Бэйл, Моура, Винисиус
Матч Челси — Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.