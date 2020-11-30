Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

В центральном поединке десятого тура АПЛ зрители сумели увидеть достойную борьбу двух команд из лидирующей группы, в которой, к сожалению, не нашлось места для полноценно засчитанных голов (0:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Челси — Тоттенхэм 0:0

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех (Хаверц, 83), Абрахам (Жиру, 79), Вернер (Пулишич, 74)

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Родон, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Сон Хын Мин (Моура, 90+2), Ндомбеле (Ло Чельсо, 65), Бергвейн (Дэвис, 89) — Кейн.

Предупреждения: Зийех, Джеймс, Зума, Маунт — Бергвейн, Регилон.