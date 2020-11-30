Англия

Менеджер рассказал о характере травмы игрока.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поведал о текущем состоянии защитника Вирджила ван Дейка, который выбыл на длительный срок.

"Учитывая обстоятельства, у него все хорошо. Если честно, его колено выглядит довольно плохо. Оно не выглядит так, как должно, и после операции мы постоянно поддерживаем контакт. У него все хорошо", — сказал Клопп.

Известно, что Ливерпуль испытывает серьезные кадровые проблемы в обороне, так как из обоймы команды также выпали Джо Гомес и Трент Александр-Арнольд.

Ранее сообщалось, что "красные" могут укрепить защиту зимой, купив футболиста Шальке Озана Кабака.