Англия

"Красные" все еще намерены укрепить оборону.

Руководство Ливерпуля вновь рассматривает вариант с приобретением защитника Шальке Озана Кабака, утверждает Tuttosport.

По данным источника, "красные", которые испытывают серьезные кадровые проблемы в обороне, хотят укрепить состав, а не только рассчитывать на свои резервы.

Отмечается, что на Кабака претендует не только Ливерпуль. За игрока готовы побороться ПСЖ и Милан.

Ранее сообщалось, что Милан и вовсе лидирует в гонке за защитником, начав переговоры о личном контракте.