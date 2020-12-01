Англия

Молодой футболист может оказаться на Энфилде.

Руководство Ливерпуля рассматривает вариант с приобретением защитника Аякса Перра Схюрса, утверждает De Telegraaf.

По данным источника, нидерландский клуб уже дал "зеленый свет" на продажу игрока. Аякс намерен выручить не меньше 27 миллионов фунтов.

Напомним, Ливерпуль и Аякс сразятся в очном противостоянии в рамках пятого тура Лиги чемпионов на Энфилде 1-го декабря в 22:00 по киевскому времени.

Известно, что "красные" испытывают серьезные кадровые потери в обороне. На разный по длительности период выбыли Вирджил ван Дейк, Трент Александр-Арнольд, Джо Гомес и Жоэль Матип.