Англия

Новая дата и время проведения встречи пока неизвестны.

Официальный сайт Ньюкасла сообщает, что поединок 11-го тура английской Премьер-лиги между "сороками" и Астон Виллой перенесен.

По данным источника, причина такого решения — вспышка коронавируса в тренировочном центре Ньюкасла.

Напомним, матч должен был состоятся четвертого декабря в 22:00 по киевскому времени. О новой дате и времени проведения встречи будет известно позже.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса поединок пятого тура Лиги чемпионов может пропустить главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров.