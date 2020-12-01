Англия

Немец поведал о современной реальности футбола.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что в современных реалиях футбол и результат отходят на второй план.

"Это не тот сезон и не тот отрезок в нашей жизни, когда нужно себя как-то ограничивать целями — в позитивном или негативном смысле. Нам просто нужно вместе пережить эту ситуацию. Такова реальность.

У игроков сейчас просто невероятно насыщенный график матчей. Мы рады играть в футбол, но у нас нет другой альтернативы. Все замечательно, однако нужно понимать, что на плечи футболистов легла очень тяжелая ноша.

Игроки должны проявить себя. Когда ты смотришь матч, и кто-то играет плохо, то ты думаешь: "Это было не очень хорошо". В этот момент не думаешь о том, что пережили футболисты за неделю. Все дело в том, что у каждого из нас обычная жизнь за пределами стадиона", — цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Ранее немецкий специалист рассказал о ситуации в команде на фоне больших кадровых потерь.