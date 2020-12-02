"Канониры" нацелились на вингера Норвича.
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02 декабря 2020, 21:29
Арсенал собирается усилить атакующую линию вингером Норвича Эмилиано Буэндией, сообщает Football London.
Хоть Норвич и вылетел из Премьер-лиги, но игра аргентинского вингера не осталась незамеченной более сильными клубами.
Буэндия в текущем сезоне провел десять поединков, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что вингер также востребован в Испании, где им интересуются Атлетико и Валенсия.