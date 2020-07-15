Испания

Эмилиано Буэндия может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Норвич вылетел из Премьер-лиги, но игра аргентинского вингера Эмилиано Буэндия не осталась незамеченной: им интересуются Атлетико и Валенсия, утверждает Sky Sports.

Сам футболист в комментарии изданию отметил, что он счастлив в Норвиче и сконцентрирован на том, чтобы хорошо завершить сезон. Главный тренер команды Даниэль Фарке также заверил, что никто из футболистов не просил об уходе.

На счету 23-летнего аргентинца один гол и семь ассистов в 35 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Атлетико будет иметь серьезное преимущество перед Валенсией в борьбе за Эмилиано: "матрасники" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, а "летучие мыши", скорее всего, не попадут даже в Лигу Европы.