Эмилиано Буэндия может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Эмилиано Буэндия, GEtty Images
15 июля 2020, 11:09
Норвич вылетел из Премьер-лиги, но игра аргентинского вингера Эмилиано Буэндия не осталась незамеченной: им интересуются Атлетико и Валенсия, утверждает Sky Sports.
Сам футболист в комментарии изданию отметил, что он счастлив в Норвиче и сконцентрирован на том, чтобы хорошо завершить сезон. Главный тренер команды Даниэль Фарке также заверил, что никто из футболистов не просил об уходе.
На счету 23-летнего аргентинца один гол и семь ассистов в 35 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне.
Атлетико будет иметь серьезное преимущество перед Валенсией в борьбе за Эмилиано: "матрасники" в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов, а "летучие мыши", скорее всего, не попадут даже в Лигу Европы.