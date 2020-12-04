Англия

В команде сократится количество защитников.

Лондонский Челси готов продать двух центральных защитников в зимнее трансферное окно.

По информации ESPN, главный тренер "синих" Фрэнк Лампард намерен сократить число центрбеков в команде и готов расстаться с Антонио Рюдигером и Фикайо Томори.

В услугах Рюдигера заинтересован Тоттенхэм и Вест Хэм. Клубы сделают свои предложения уже в январе.

Что касается Томори, Эвертон уже начал переговоры по аренде 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету Рюдигера четыре матча за "пенсионеров" во всех турнирах, у Томори один выход на футбольное поле.

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