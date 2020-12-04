Англия

Испанец отреагировал на слухи в СМИ.

Защитник Арсенала Эктор Бельерин высказал свое мнение о слухах, которые сулят скорую отставку главному тренеру команды Микелю Артете.

"Несправедливо. Как я уже сказал, мы, как игроки, должны взять на себя ответственность за это, потому что я думаю, все мы знаем, что Микель и его тренерская команда дают нам все инструменты, необходимые для победы во всех играх. Когда вы проигрываете игру, всегда очень легко обвинить тренера.

То, как Микель планирует матчи, и все знания, которые они дают нам, прежде чем мы выйдем на поле, не имеют себе равных.

Иногда это не так просто, в зависимости от соперника, но именно поэтому футбол красив", — цитирует Бельерина Goal.

Ранее свое мнение о работе Артеты высказал главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо.