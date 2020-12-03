Англия

Менеджер Тоттенхэма поделился мнением о наставнике Арсенала накануне предстоящего дерби в АПЛ.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо сделал комплимент менеджеру Арсенала Микелю Артете перед очной встречей команд в чемпионате Англии, которая состоится на ближайших выходных.

"Артета хороший, талантливый тренер. Он выиграл трофей с командой уже в первые месяцы своей карьеры. Мы не можем похвастаться подобным достижением.

Чтобы тренировать Арсенал, ты должен быть хорошим специалистом. Иначе он бы не работал здесь", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Также наставник "шпор" высказался о возвращении английских болельщиков на трибуны, которое не так давно разрешило правительство страны.

"Я думаю, что болельщики, которые придут на стадион будут чувствовать себя особенными. Это большая удача, быть одним из двух тысяч человек, которые смогли попасть на матч. Но это только первый шаг. Надеюсь, что футбол станет таким как раньше уже в ближайшее время", — сказал Моуриньо.

Отметим, что в соответствии с недавним решением Правительства Великобритании, на стадионы страны могут быть допущены до трех тысяч болельщиков в зависимости от места проведения матча.

Поединок между Тоттенхэмом и Арсеналом состоится в воскресенье, 6 декабря. Начало матча в 18:30.