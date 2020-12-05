Англия

Обе команды хотят усилить центр поля.

Ливерпуль и Арсенал собираются подписать полузащитника Брайтона Ива Биссуму, сообщает TalkSport.

Источник утверждает, что оба клуба попытаются подписать игрока сборной Мали в ближайшее трансферное окно.

Контракт 24-летнего полузащитника с Брайтоном рассчитан до лета 2023-го года. В текущем сезоне Биссума провел девять матчей и забил один гол.

Брайтон тоже собирается быть активным на трансферном рынке, нацелившись на Аднана Янузая.