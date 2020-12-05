Англия

Менеджер "красных" сохраняет оптимизм накануне поединка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что команда будет готова к матчу АПЛ против Вулверхэмптона, несмотря на весомые кадровые потери.

"Кто бы ни был доступен, мы по-прежнему Ливерпуль. Вот как мы это видим. Это означает, что мы хотим выиграть игру поединок.

На самом деле, я думаю, что большинство людей считают, что мы обязаны выиграть матч. Ни до, ни после матча люди не говорят, какие у нас потери, Кто доступен, а кто нет — это не важно, это не может быть оправданием", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее немецкий специалист заявил, что на плечи футболистов свалилась тяжелая ноша.