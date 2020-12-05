Англия

Менеджер поведал о состоянии форварда.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что Серхио Агуэро мало играет в первую очередь из-за плохой формы.

"Когда он будет в хорошей форме, он будет тем же игроком. Конечно, возраст есть возраст, он должен быть в форме, и ему потребуется немного больше времени, чем Фодену или Стерлингу, потому что его состояние совершенно другое, но я оптимистично настроен, что он поможет нам в этом сезоне делать то, что ему нужно.

Для этого у него не должно быть боли в колене; мы работаем над этим, и сегодня он чувствует себя намного лучше. Когда он сможет тренироваться одну неделю и две недели в нормальных условиях, он вернется в лучшую форму", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что Сит близок к подписанию нового контракта с хавбеком Кевином де Брюйне.