Футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает журналист Sky Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

По его информации, клуб и игрок уже договорились о деталях соглашения, и официальное объявление о продлении контракта с бельгийцем остается лишь вопросом времени.

Talks progressing between Kevin de Bruyne and Manchester City board to extend his contract. ‘Here we go’ territory expected soon.#MCFC close to complete the signing of Darío Sarmiento [17 years old] from Estudiantes. The ‘real’ fee will be €9m + add ons [potentially €19m]. 🔵