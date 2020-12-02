Бельгийский полузащитник продолжит выступления за свою команду.
Кевин Де Брюйне, Getty images
02 декабря 2020, 20:30
Футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает журналист Sky Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.
По его информации, клуб и игрок уже договорились о деталях соглашения, и официальное объявление о продлении контракта с бельгийцем остается лишь вопросом времени.
Действующий контракт Де Брюйне с манчестерским клубом рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне игрок провел в составе Манчестер Сити 12 игр, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Де Брюйне претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA.
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