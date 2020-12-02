Футболист Манчестер Сити Кевин Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает журналист Sky Italia Фабрицио Романо в своем Twitter.

По его информации, клуб и игрок уже договорились о деталях соглашения, и официальное объявление о продлении контракта с бельгийцем остается лишь вопросом времени.

Действующий контракт Де Брюйне с манчестерским клубом рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне игрок провел в составе Манчестер Сити 12 игр, в которых забил один гол и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне претендует на звание лучшего игрока года по версии FIFA.

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