"Святые" впечатлены формой игрока.
Дэнни Ингз, getty images
05 декабря 2020, 13:58
Руководство Саутгемптона планирует предложить нападающему команды Данни Ингзу новый контракт, сообщает Sky Sports.
По данным источника, главный тренер команды Ральф Хазенхюттль впечатлен формой игрока, и уже обсудил с ним возможность продления текущей сделки.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Ингз провел на поле семь матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.
Ранее сообщалось, что Сотон заинтересован в том, чтобы вернуть в АПЛ полузащитника Реал Сосьедада Андана Янузая.