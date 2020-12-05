Англия

"Святые" впечатлены формой игрока.

Руководство Саутгемптона планирует предложить нападающему команды Данни Ингзу новый контракт, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главный тренер команды Ральф Хазенхюттль впечатлен формой игрока, и уже обсудил с ним возможность продления текущей сделки.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Ингз провел на поле семь матчей, забил пять голов и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Сотон заинтересован в том, чтобы вернуть в АПЛ полузащитника Реал Сосьедада Андана Янузая.