Англия

Football.ua представляет анонс матча одиннадцатого тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в центральном матче 11-го тура Премьер-лиги нас ожидает дерби Северного Лондона, в котором Тоттенхэм примет на своем поле Арсенал.

Воскресенье, 6 декабря, 18:30. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум, Лондон. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

По итогам десятого тура Тоттенхэм стал лидером турнирной таблицы чемпионата Англии, опередив по дополнительным показателям действующего чемпиона — Ливерпуль. Трудно отрицать тот факт, что в большинстве своем положительные результаты "шпор" связаны с феноменальными выступлениями атакующего дуэта Харри Кейна и Сон Хын Мина. Первый и вовсе, помимо реализации собственных моментов, сумел полностью заменить ушедшего в Интер Кристиана Эриксена, став безоговорочным лидером текущего сезона по количеству результативных передач.

В самом начале сезона Жозе Моуриньо жаловался на непростой календарь, когда его команда еще участвовала в квалификационном раунде Лиги Европы, однако минувший график поединков Тоттенхэма в АПЛ трудно назвать непроходимым препятствием. После побед над аутсайдерами в лице Бернли, Брайтона и Вест Бромвича, последующий календарь "шпор" вряд ли пожелаешь даже заклятому врагу, но в последних двух турах они обыграли Манчестер Сити и сыграли в нулевую ничью с Челси. Вполне возможно, успешная серия Тоттенхэма продолжится и по итогам предстоящей встречи с принципиальным соперником, но возможное отсутствие Харри Кейна может стать определяющим фактором данного противостояния.

Арсенал, в свою очередь, не может похвастаться такими же успешными результатами, которые сейчас демонстрирует его будущий соперник. В десяти турах северолондонский клуб набрал всего 13 очков, что позволяет ему располагаться только в нижней части турнирной таблицы. Благо для подопечных Микеля Артеты, плотность там высокая, поэтому несколько побед подряд может мгновенно поднять их даже в зону еврокубков. С учетом той блеклой игры, которую демонстрирует в последнее время Арсенал в рамках Премьер-лиги, звучит это не совсем реалистично, но вспомните, сколько лидеров уже успело смениться, при этом чемпионат только находится в самом разгаре.

Будем откровенны, нынешний состав Арсенала не может претендовать на престижные награды. "Канонирам" крайне необходимо провести несколько успешных трансферных окон, чтобы вернуться в борьбу за чемпионство, о чем в одном из своих интервью заявлял и сам Микель Артета. Будучи главным клубом Северного Лондона на протяжении многих лет, Арсенал продолжает из года в год терять этот статус и передавать эстафету Тоттенхэму. Поражение от Вулверхэмптона и ничья с Лидсом не вызывают какого-либо удивления у болельщиков, хотя, справедливости ради, тренерский штаб "пушкарей" пытается найти всевозможные решения проблем, в том числе экспериментируя со схемами игры.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Тоттенхэм. На победу команды Жозе Моуриньо предлагается коэффициент 2,05, тогда как потенциальный успех Арсенала оценивается показателем 3,85. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,45.

Не сыграют: Ламела — Мартинелли, Пепе.

Под вопросом: Льорис, Кейн, Винисиус, Регилон — Партей, Давид Луис.

прогноз 1:0

Никита Евтушенко, Football.ua