Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ между лондонским Челси и Лидсом.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард, который задействовал в матче Лиги чемпионов экспериментальный состав, вернул практически всех ведущих исполнителей в стартовый состав на матч против Лидса. А вот Оливье Жиру получил еще один шанс проявить себя благодаря покеру в поединке с Севильей.

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц, Канте, Маунт — Зийех, Жиру, Вернер

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Пулишич, Ковачич, Абрахам

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох, Купер, Даллас — Рафинья, Клих, Филлипс, Алиоски — Харрисон — Бэмфорд

Запасные: Касилья, Льоренте, Стрюйк, Поведа, Робертс, Кошта, Родриго

Матч Челси — Лидс начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.