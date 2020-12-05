Англия

"Красные дьяволы" добыли убедительную победу на выезде.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм дома уступил Манчестер Юнайтед (1:3).

В первом тайме забила лишь одна команда. На 38-й минуте Томаш Соучек вывел вперед "хаммерс". Чешский полузащитник замкнул дальнюю штангу после удара головой от Боуена.

Во втором тайме настала очередь забивать Юнайтед. Сначала оформил свой гол Поль Погба. Француз на 65-й минуте выстрелил метров с 30 и прошил ворота Фабиански. Через три минуты вывел "красных дьяволов" вперед Гринвуд. Форвард получил мяч в штрафной, уверенно развернулся и пробил в правый нижний угол ворот польского кипера.

На 78-й минуте Юнайтед забил третий гол. Его автором стал Маркус Рашфорд. Нападающего вывели тонким пасом один на один с вратарем, Маркус не растерялся и перебросил Бабиански.

После этого матча МЮ вернулся в топ-4 АПЛ, а Вест Хэм расположился на седьмом месте.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Соучек, 38 — Погба, 65, Гринвуд, 68, Рашфорд

Вест Хэм: Фабианьски — Цоуфал (Джонсон, 85), Крессуэлл, Бальбуэна, Масуаку — Форнальс (Бенрахма, 75), Соучек, Боуэн (Лансини, 76), Райс, Огбонна — Аллер.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Линделеф — ван де Бек (Бруну Фернандеш, 46), Мактомини, Погба, Кавани (Рэшфорд, 46), Марсьяль (Мата, 62) — Гринвуд.