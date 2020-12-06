Англия

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg анонсирует матч одиннадцатого тура АПЛ.

Европейские чемпионаты продолжают набирать обороты, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 11-го тура Премьер-лиги Ливерпуль примет на своем поле Вулверхэмптон.

Воскресенье, 6 декабря, 21:15. Энфилд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Для действующего чемпиона Англии старт нового сезона стал настоящим испытанием ввиду кадровых проблем в оборонительной линии. Серьезная травма ключевого центрального защитника Вирджила ван Дейка, которую он получил в мерсисайдском дерби с Эвертоном, явно добавила главному тренеру Юргену Клоппу головной боли. Кем только немецкий специалист не пытался закрыть образовавшийся пробел, и, по правде говоря, ему это успешно удавалось, но ноябрьский перерыв на матчи сборных вылился для "красных" в травму еще одного центрбека — Джо Гомеса.

Выбывшие Гомес и Ван Дейк — лишь малая часть из числа футболистов мерсисайдцев, которые в течение нынешней кампании успели побывать в лазарете. Несмотря на это, подопечным Юргена Клоппа удается сохранять одну из лидирующих позиций, а также статус одного из главных претендентов на золотые медали АПЛ. Правда, ряд травм и напряженный график из-за участия в Лиге чемпионов не могли бесследно отразиться на результатах Ливерпуля. В прошлом туре "красные" сыграли вничью с Брайтоном, но до этого разгромили Лестер и разошлись миром с Манчестер Сити. Также во второй раз за сезон выбыл ключевой голкипер мерсисайдского клуба Алиссон, впрочем как и креативный полузащитник Тиаго, что является серьезными потерями для Ливерпуля.

А вот Вулверхэмптон, который в прошлом сезоне лишился своего места в еврокубках из-за триумфа Арсенала в Кубке Англии, сумел отомстить за это "канонирам" в прошлом туре. Однако, данная победа была омрачена серьезным повреждением Рауля Хименеса, который получил черепно-мозговую травму во время столкновения головами с Давидом Луисом. Подопечные Нуну Эшпириту Санту и без того не могут похвастаться высокой результативностью, а тут еще они лишаются своего ключевого форварда и главного бомбардира. Скорее всего, шанс проявить себя получит молодой Фабиу Силва, которого Вулверхэмптон выкупил у Порту за 40 миллионов евро в прошлое трансферное окно. Может, позицию центрфорварда и вовсе займет кто-то из вингеров?

Если команда Нуну Эшпириту Санту испытывает некоторые проблемы в заключительной фазе своих атак, то их игра в обороне отличается своей надежностью. В десяти поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии Вулверхэмптон пропустил всего 11 мячей, что является вторым лучшим показателем среди всех команд АПЛ. Как ни странно, меньше пропустил только Тоттенхэм Жозе Моуриньо (9). Интересно, смогут ли "волки" продемонстрировать такие же надежные действия в защите в противостоянии с Ливерпулем, который, в свою очередь, имеет в своем распоряжении одну из лучших линий атаки в Премьер-лиге, да и в Европе в целом.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Ливерпуль. На победу команды Юргена Клоппа предлагается коэффициент 1,57, тогда как потенциальный успех Вулверхэмптона оценивается показателем 5,90. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,40.

Не сыграют: Гомес, Ван Дейк, Алиссон, Тиаго — Хименес, Хонни.

Под вопросом: Робертсон, Александр-Арнольд, Хендерсон, Кейта, Шакири, Милнер, Окслейд-Чемберлен — Саис.

прогноз 1:0

Никита Евтушенко, Football.ua