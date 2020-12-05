Англия

Специалист недоволен упущенными шансами своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал убедительную победу своей команды над Фулхэмом в АПЛ (2:0).

"В начале сезона нам было сложно. На это влияли определенные факторы. Сейчас же четыре матча и все на ноль. Очень важно и дальше продлевать эту серию. Мы действовали расточительно в плане реализации моментов. Знаем, что должны прибавить в этом компоненте.

Нам следует делать простые вещи лучше. Таков наш следующий шаг. Стерлинг забил гол и заработал пенальти. Очень важно чтобы атакующие футболисты забивали.

В текущем сезоне АПЛ каждый может выиграть у каждого. Нам было очень важно выйти в плей-офф Лиги чемпионов, теперь мы сосредоточены на Премьер-лиге. Впереди долгий сезон", — сказал Гвардиола в интервью ВВС.

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