Англия

Завершился еще один матч 11-го тура АПЛ.

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в домашних стенах обыграл Фулхэм (2:0).

На пятой минуте Рахим стерлинг забил первый мяч "горожан". Кевин Де Брюйне перехватил мяч в центре поля, скатил на быстроного Стерлинга, которому оставалось переиграть вратаря. На 26-й минуте Сити отличился во второй раз. Де Брюйне уверенно реализовал 11-метровый удар.

Второй тайм также проходил под полным превосходством команды из Манчестера. Фулхэм хоть и создавал моменты, но опасными их назвать нельзя.

Манчестер Сити — Фулхэм 2:0

Голы: Стерлинг, 5, Де Брюйне, 26

Манчестер Сити: Эдерсон — Рубен Диаш, Стоунз, Менди, Жоау Канселу — Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Марез — Габриэл Жезус.

Фулхэм: Ареоля — Робинсон, Айна, Андерсен, Адарабиойо — Замбо-Ангисса, Декордова-Рид (Камара, 72), Лукман, Рид (Лемина, 68), Кавалейру, Лофтус-Чик (Кэрни, 83).