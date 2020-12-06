Англия

Команда Роя Ходжсона обыграла соперника.

В рамках 11-го тура АПЛ Вест Бромвич дома разгромно уступил Кристал Пэлас (1:5).

Гости вышли вперед на восьмой минуте поединка благодаря автоголу Фурлонга. Однако к середине тайма игра стала равной и Вест Бромвич сумел счет сравнять. Автор гола — Галлахер. Все планы хозяев на успех разрушил Матеус Перейра, который на 34-й минуте получил красную карточку.

Во втором тайме гости здорово покуражились. На 55-й забил Заха, через четыре минуты голом отметился Бентеке, 1:3. В середине второй половины Заха сумел оформить дубль, и Бентеке также отличился вторым голом на 82-й.

Вест Бромвич - Кристал Пэлас 1:5

Голы: Галлахер, 30 — Фурлонг (АГ), 8, Заха, 55, 68, Бентеке, 59, 82

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Бартли, Иванович, Аджайи — Сойерс (О`Ши, 80), Филлипс, Галлахер, Диангана (Кровинович, 46), Матеус Перейра — Грант (Робинсон, 62).

Кристал Пэлас: Гуаита — ван Анхолт, Клайн, Кэйхилл, Шлупп (Айю, 74) — Миливоевич, Куяте, Эзе, Макартур (Ридевалд, 73), Заха (Батшуайи, 81) — Бентеке.

Предупреждения: Сойерс, Макартур, Галлахер, Миливоевич.

Удаление: Матеус Перейра.