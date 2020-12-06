Англия

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 11-го тура АПЛ между лондонскими Тоттенхэмом и Арсеналом.

Опорный полузащитник Арсенала Томас Партей успел восстановиться после полученной травмы и готов выйти в стартовом составе своей команды на дерби Северного Лондона. Кроме того, в матче с Тоттенхэмом Пьер-Эмерик Обамеянг снова сыграет на фланге атаки, а Александр Ляказетт выйдет в центре нападения.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Сон Хын Мин, Ло Чельсо, Бергвейн — Кейн

Запасные: Харт, Родон, Дэвис, Уинкс, Бэйл, Моура, Винисиус

Арсенал: Лено — Холдинг, Габриэль, Тирни — Бельерин, Партей, Джака, Сака — Виллиан, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Рунарссон, Мустафи, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Эльнени, Уиллок, Нкетиа

Матч Тоттенхэм — Арсенал начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.