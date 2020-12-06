Голы Сон Хын Мина и Харри Кейна принесли "шпорам" победу в дерби Северного Лондона (2:0).
радость игроков тоттенхэма, getty images
06 декабря 2020, 20:22
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Тоттенхэм - Арсенал 2:0
Голы: Сон Хын Мин, 13, Кейн, 45+1
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Родон, 90+1), Ло Чельсо (Дэвис, 72), Сон Хын Мин (Моура, 88) — Кейн
Арсенал: Лено — Бельерин (Нкетиа, 75), Холдинг, Габриэль, Тирни — Партей (Себальос, 45+2), Джака — Виллиан, Ляказетт, Сака — Обамеянг
Предупреждения: Ло Чельсо — Джака, Ляказетт